Ottobre 11, 2022

Roma, 11 ott (Adnkronos) – “No, non basta la nobile manifestazione minoritaria sotto l’ambasciata russa. Non basta il segnale, in questa confusione. Non basta la coscienza. Ci vuole iniziativa e forza e coraggio al fianco degli ucraini e contro la guerra terroristica e genocidaria di Putin”. Lo scrive su Twitter Filippo Sensi, deputato uscente del Pd.