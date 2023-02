Ucraina: Serracchiani (Pd), ‘Italia paga divisioni maggioranza e europeismo tentennante’

Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Se nella maggioranza, e tra gli stessi vertici del governo, non si perde occasione per far emergere dubbi sul sostegno italiano all’Ucraina e se l’europeismo della destra che governa appare come minimo tentennante e a corrente alternata c’è poco da lamentarsi, come fa la presidente Meloni, se l’Italia viene esclusa da importanti vertici diplomatici ed economici internazionali”. Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

“E comunque è un fatto che proprio questi comportamenti hanno mandato in archivio la foto, tanto importante quanto emblematica, di Draghi Macron e Scholz insieme in treno verso Kiev. Tante chiacchiere, tante recriminazioni e lamentele ma alla fine la storia è tutta qui: prima c’eravamo ora no”, aggiunge Serracchiani.