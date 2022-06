Giugno 11, 2022

Roma, 11 giu (Adnkronos) – “Noi pensiamo che non si debba avere paura di un voto in Parlamento. Il governo italiano ha agito in modo chiaro, sulla base di un mandato delle Camera anche all’unanimità e in un quadro europeo. Questa è la strada da seguire. Poi è ovvio che siamo in prima linea per il cessate fuoco e la trattativa”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani in vista del passaggio parlamentare del premier Draghi sull’Ucraina del 21 giugno.