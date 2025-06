Ucraina: servizi Kiev hackerano produttore russo di aerei Tupolev

4 Giugno 2025

Kiev, 4 giu. (Adnkronos) – L’agenzia di intelligence militare ucraina (Hur) ha avuto accesso a dati sensibili del produttore di aerei strategici russi Tupolev. Lo ha riferito una fonte dell’Hur al Kyiv Independent. Tupolev, un’azienda aerospaziale dell’era sovietica ora pienamente integrata nel complesso industriale e difensivo russo, è soggetta a sanzioni internazionali dal 2022 per il suo ruolo nella guerra della Russia contro l’Ucraina. I suoi bombardieri sono stati ampiamente utilizzati per lanciare missili da crociera a lungo raggio contro le città e le infrastrutture ucraine.

Secondo la fonte, gli informatici dell’Hur hanno avuto accesso a oltre 4,4 gigabyte di dati interni, tra cui corrispondenza ufficiale, fascicoli del personale, indirizzi di residenza, curricula, registri degli acquisti e verbali di riunioni a porte chiuse. “L’importanza dei dati ottenuti non può essere sottovalutata”, ha detto la fonte. “Ora, in effetti, non c’è più nulla di segreto nelle attività di Tupolev per l’intelligence ucraina “.

Fra le informazioni che l’intelligence ucraina ha ottenuto, vi sono anche quelle che riguardano gli ingegneri e il personale responsabile della manutenzione dei bombardieri strategici russi, come il Tu-95 e il Tu-160, che costituiscono una parte fondamentale della triade nucleare russa. “In particolare, abbiamo ottenuto informazioni complete sulle persone direttamente coinvolte nel servizio all’aviazione strategica russa”, ha aggiunto la fonte. “Il risultato sarà ovviamente evidente sia a terra che in cielo”. Gli agenti informatici ucraini hanno anche sostituito la homepage del sito web della Tupolev con l’immagine di un gufo che stringe tra le mani un aereo russo, probabilmente un riferimento al logo dell’Hur e alle sue capacità di guerra informatica.