Gennaio 9, 2024

Mosca, 9 gen. (Adnkronos) – La Russia manterrà l’iniziativa strategica in Ucraina e si concentrerà sull’approvvigionamento a tutto tondo delle sue forze. Lo ha detto il ministro della Difesa Sergey Shoigu in una teleconferenza con i massimi vertici militari, sottolineando che Mosca manterrà la sua triade nucleare ad un alto livello di prontezza al combattimento, svilupperà la produzione di droni, introdurrà nuove armi e aumenterà le capacità dei propri satelliti.

Nel 2023, ha affermato Shoigu, l’Ucraina ha perso oltre 215.000 soldati e 28.000 equipaggiamenti. Il regime di Kiev segue le istruzioni degli Stati Uniti e non risparmia i suoi uomini sul campo di battaglia. “Nonostante l’esaurimento delle risorse umane e l’assenza di risultati sul campo di battaglia, gli Stati Uniti cercano a sangue freddo di realizzare le loro ambizioni di leadership globale a scapito delle vite ucraine. Su istruzioni degli sponsor occidentali, il regime di Kiev continua a inviare al massacro i suoi soldati e cerca ogni possibilità per ricostituire l’esercito. Naturalmente, ciò non cambierà la situazione sulla linea di contatto, ma trascinerà solo il conflitto militare”.

Un compito chiave per il 2024 è mantenere la triade nucleare al massimo livello di prontezza al combattimento, ha affermato il ministro. “Concentreremo i nostri sforzi anche sul rifornimento completo delle truppe che parteciperanno all’operazione militare speciale. Continueremo a dotare l’Esercito e la Marina con le armi più all’avanguardia, comprese quelle basate su tecnologie di intelligenza artificiale e nuovi principi fisici. In particolare, lanceremo la produzione in serie di veicoli aerei senza pilota, dai droni ultra-piccoli a quelli d’attacco pesanti”, ha precisato.

“I nostri piani immediati includono il miglioramento dei sistemi di comunicazione, l’aumento dell’efficienza nell’uso dei più recenti mezzi di ricognizione, l’acquisizione di bersagli e l’aumento delle capacità dei nostri sistemi di difesa aerea e della flotta di satelliti”, ha affermato Shoigu.