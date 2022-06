Ucraina: Shuliak (capo partito Zelensky), ‘presenteremo piano ricostruzione a Lugano’

Giugno 10, 2022

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Il piano per la ricostruzione e lo sviluppo dell’Ucraina sarà presentato ufficialmente il 4 e il 5 luglio alla Conferenza di Lugano”. Concretamente al centro dei dibattiti vi saranno oltre al Recovery plan anche i contributi apportati dai partner internazionali. Lo ha annunciato all’Adnkronos Olena Oleksiivna Shuliak, deputata della Verchovna Rada dell’Ucraina dal 2019 e alla guida del partito del presidente Volodomyr Zelensky ‘Servitore del Popolo’ ed ha aggiunto: “Confidiamo che siano moltissime le delegazioni parlamentari e locali presenti in Svizzera. Avremo progetti da mostrare per cui saranno necessari decine di miliardi di dollari di investimenti. Ma l’Ucraina da sola non ce la farà. Siamo lieti che molti paesi stiano manifestando la loro intenzione di aiutarci anche sotto forma di patronati su alcune regioni o distretti”.

Tra i paesi in prima linea, Shuliak indica tra gli altri “il grande programma di investimenti” che vede protagonista la Polonia ed il sostegno della Gran Bretagna. “Anche l’Italia si sta unendo, soprattutto per quanto riguarda Bucha. Sappiamo che il Cesvi, Fondazione di Bergamo, è disposto ad investire 500mila euro per ricostruire le infrastrutture comunali. Anche Bergamo si è detto pronto ad essere gemellato con Bucha. Al patronato con Odessa, gemellata con Venezia,. guarda invece la Grecia; mentre la Danimarca a Nikolaev e l’Estonia alla regione di Zhytomyr. E’ un elenco – conclude – che cresce tutti i giorni. Ci sono anche in corso negoziati con la Turchia per quanto riguarda gli aiuti alla città di Kharkiv”.

