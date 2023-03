Ucraina: Silvestri a Crosetto, ‘a chi dobbiamo credere tra lei e Meloni?’

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “C’è un evidente contrasto tra le parole della presidente Meloni e quelle del ministro Crosetto. La prima ha definito ‘puerile la propaganda di chi racconta che l’Italia starebbe spendendo soldi per mandare armamenti in Ucraina sottraendoli di fatto alle tante necessità dei nostri concittadini’, il secondo ha dichiarato che ‘l’aiuto che abbiamo dato in questi mesi all’Ucraina è un aiuto che in qualche modo ci impone di ripristinare le scorte che servono per la difesa nazionale’. Ora la domanda che ci facciamo è: a chi dobbiamo credere?”. Così Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S, durante il question time rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto.