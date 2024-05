Ucraina: Silvestri, ‘chiedo ancora informativa governo su armi, basta segreti Stato’

23 Maggio 2024

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Reitero con estrema forza la richiesta di informativa, fatta già dieci giorni fa, con la quale chiedo al governo di riferire sui missili a lunga gittata che stiamo inviando in Ucraina, avvenuto senza un passaggio parlamentare. È piuttosto evidente che la strategia del ministro Lollobrigida per fermare le guerre con le cene non sta funzionando. Non è ammissibile che il Parlamento sappia di questo invio di armi grazie alle parole di un ministro britannico. Tra l’altro la stessa Difesa italiana ha definito queste armi come ‘armi in grado di modificare le sorti di un conflitto con attacchi in profondità'”. Così in Aula Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“L’altro ieri Zelensky ha detto che sta negoziando con i partner internazionali per colpire il territorio russo. Noi non sappiamo quali sono questi partner internazionali e vogliamo saperlo. In una intervista televisiva il ministro Crosetto ha detto che l’invio delle armi in Ucraina “non è un argomento di discussione da assemblea parlamentare”. Cosa? Se il ministro e il Presidente Meloni reputa questa maggioranza incapace di dibattere di questo tema, è un problema della maggioranza. Per quanto ci riguarda questo è proprio un tema da dibattito parlamentare così come lo stiamo pretendendo. In più vogliamo sapere dal governo perché siamo l’unico Paese ad avere un segreto di Stato sull’invio delle armi. Basta con un esecutivo che specula su tutto, financo vendendo armi a Israele e rendendosi complice del massacro in Palestina”, ha concluso.