Ucraina: Silvestri (M5S), ‘chiediamo comunicazioni Meloni con voto in aula’**

17 Febbraio 2025

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Fino a pochi mesi fa la Premier Meloni diceva che con Putin era inutile parlare. Mi chiedo se ora direbbe lo stesso anche a Trump. Vogliamo delle comunicazioni del governo sulle novità della situazione ucraina, e le vogliamo con voto. Vorremmo capire dal governo se si sente responsabile del vuoto che l’Europa sta dimostrando in questi giorni. Si è cambiata completamente narrazione in base alla nuova presidenza statunitense”. Così in Aula Francesco Silvestri, deputato M5S.

“Avete totalmente invertito la narrazione e ora in televisione gli esponenti della maggioranza dovranno dire l’esatto contrario di quanto detto in questi anni. Ci svegliamo oggi da una propaganda lunghissima. Noi sosteniamo da tempo che andava trovata una soluzione diplomatica e da allora la situazione è solo che peggiorata. Ci sono da affrontare tematiche importanti come l’approvvigionamento del gas. Il nostro Paese sta pagando a caro prezzo questa guerra, e lo si vede anche sulle bollette. Su tutto questo vorremmo sentire almeno per una volta Giorgia Meloni. La aspettiamo”.