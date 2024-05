Ucraina: Silvestri, ‘strategia sbagliata, 2 anni di fallimenti’

6 Maggio 2024

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “La strategia utilizzata sulla guerra in Ucraina, con l’avallo del governo Meloni, è palesemente sbagliata. E sono i risultati a dirlo. Sul piano militare siamo davanti a un fallimento, sul piano economico la Russia è più forte e l’Europa è più debole. Macron dice quello che altri non hanno il coraggio di dire e dimostra il fallimento della strategia utilizzata fino a questo momento. È ora di dire basta: serve lavorare per costruire la pace”. Così a Tagada’, su La 7, Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.