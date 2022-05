Ucraina: soldato russo alla madre, ‘comprami un elmetto, non siamo ben equipaggiati’

Maggio 11, 2022

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Quello che indossiamo ora, è difficile chiamarlo equipaggiamento”. Così un soldato russo si sarebbe lamentato al telefono con la madre, secondo un’intercettazione dell’Sbu, il servizio di sicurezza ucraino. Lo riporta il sito stesso del Servizio di Sicurezza, che scrive: “La Russia non si aspettava una guerra così lunga ed esasperante con l’Ucraina, e oggi non è in grado di fornire il necessario equipaggiamento ai suoi militari”. Il giovane soldato, nell’audio, chiederebbe inoltre alla madre di comprargli “giubbotto antiproiettile, gilet per accessori ed elmetto”.