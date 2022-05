Ucraina: sondaggio Porta a Porta, 47% contrario a invio armi

Maggio 19, 2022

Roma, 19 mag (Adnkronos) – Porta a Porta pubblica il sondaggio, realizzato da Noto Sondaggi, relativo alla percezione degli italiani sulla guerra tra Russia e Ucraina, insieme al consueto sulle intenzioni di voto a livello nazionale.

Noto Sondaggi ha chiesto agli italiani se sono favorevoli all’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia; il 37% del campione si dice favorevole ad un ingresso immediato, il 15% è favorevole ma non in questa fase (per un totale del 52%), i contrari sono il 33%, mentre il 15% non esprime la propria opinione.

Sull’invio delle armi all’Ucraina i contrari sono il 47% (in crescita dal 5 aprile – erano il 44%), i favorevoli oggi sono il 41% (in calo di un punto rispetto alla scorsa rilevazione).