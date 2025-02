Ucraina: Starmer conferma, ‘colloqui con gli alleati nel fine settimana’**

25 Febbraio 2025

Londra, 25 feb. (Adnkronos/Afp) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha confermato che ospiterà colloqui sull’Ucraina con gli alleati nel fine settimana, dopo essere tornato dall’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. “Ospiterò diversi paesi questo fine settimana per continuare a discutere di come procedere insieme come alleati alla luce della situazione che ci troviamo ad affrontare”, ha detto ai giornalisti.