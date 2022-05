Ucraina: Stefania Craxi, ‘serve pace che sceglierà Kiev ma trattativa con Russia Putin’**

Maggio 21, 2022

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – ”La mia elezione è stata effettivamente anche per me una sorpresa… Ho già cominciato a lavorare nella direzione che è storicamente la posizione dell’Italia nel mondo. Una posizione filoatlantica, che io definisco un atlantismo della ragione, senza tentennamenti ma anche senza subalterneità. Una posizione in questo momento che è stata declinata giustamente in una risposta dura dell’Occidente ma con un obiettivo ben preciso: arrivare al dialogo, a una pace stabile e duratura. Quindi, la pace che sceglierà l’Ucraina ma anche in un confronto e una trattativa con la Russia di Putin, perchè non si può immaginare una pace se non in questa cornice, appoggiando il piano di pace italiano, di cui la novità più importante è raggruppare i paesi che si sono offerti di fare da mediatori in una sorta di Conferenza dei mediatori”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Radio uno, Stefania Craxi, neo presidente della commissione Esteri del Senato.