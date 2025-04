Ucraina: Stoccolma convoca ambasciatore russo dopo attacco a Sumy

15 Aprile 2025

Stoccolma, 15 apr. (Adnkronos/Afp) – La Svezia ha dichiarato di aver convocato l’ambasciatore russo presso il suo ministero degli Esteri per protestare contro gli attacchi di Mosca contro le città e la popolazione civile dell’Ucraina, come quello avvenuto a Sumy domenica e che ha causato 34 morti. “All’ambasciatore russo è stata sottolineata la responsabilità della Russia di proteggere i civili e le infrastrutture civili, in conformità con il diritto internazionale umanitario”, ha affermato il ministero degli Esteri svedese in una nota.