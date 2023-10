Ucraina: Stoltenberg accoglie Zelensky a Bruxelles e ribadisce, ‘vi sosterremo’

Ottobre 11, 2023

Bruxelles, 11 ott. – (Adnkronos) – il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg accoglie a Bruxelles, nel quartier generale a Evere, alla periferia nordest della capitale belga, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ribadisce l’impegno dell’Alleanza atlantica a sostenere il Paese nella difesa dagli invasori russi. “Saremo al vostro fianco e daremo sostegno all’Ucraina, perché è davvero importante per tutta la Nato”, dice il politico norvegese. Nella ministeriale Difesa di oggi e domani, “parleremo di Ucraina e ci incontreremo nel gruppo di contatto sull’Ucraina guidato dagli Usa, per mobilitare altri sostegni e coordinare il nostro sostegno” a Kiev. “Ci incontreremo nel Consiglio Nato-Ucraina creato a Vilnius, che rafforzerà i nostri rapporti e aiuterà l’Ucraina a muovere verso l’adesione alla Nato. A Vilnius abbiamo approvato i piani” per la difesa del fianco est dell’Alleanza e “ora si tratta di attuarli, con 300mila soldati con elevato grado di prontezza. Parleremo anche delle missioni e delle operazioni della Nato, inclusa la nostra presenza in Iraq, che aiuta a prevenire il ritorno dell’Isis, e anche la nostra presenza in Kosovo”, conclude.