Ucraina: Sudcorea, ‘disposti ad accogliere i soldati nordcoreani catturati’

19 Febbraio 2025

Seul, 19 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità di Seul si sono dette disponibili ad accogliere i soldati nordcoreani che sono stati catturati sul territorio ucraino mentre combattevano assieme alle truppe russe e che intendono disertare. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri della Corea del Sud in un comunicato in cui precisa che “i soldati nordcoreani sono cittadini sudcoreani secondo la Costituzione. Rispettare la volontà di questi individui è conforme al diritto internazionale”.

Secondo le ultime informazioni, numerosi soldati nordcoreani sono rimasti feriti durante il conflitto, dopo essere stati schierati a sostegno della Russia nel quadro dell’accordo di difesa strategica raggiunto l’anno scorso tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Le autorità ucraine hanno annunciato la cattura di due soldati nordcoreani che combattevano a fianco delle truppe russe nella provincia russa di Kursk, dove Kiev ha lanciato un’operazione militare l’estate scorsa. Il governo di Kiev ha proposto di restituirli alla Corea del Nord nel caso Pyongyang fosse disposta a facilitare uno scambio con i soldati ucraini attualmente detenuti in Russia.

Da parte sua, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha stimato che circa 4.000 soldati nordcoreani siano stati uccisi o feriti a Kursk, anche se il numero non è stato verificato. L’annuncio del governo sudcoreano arriva dopo che un soldato ha dichiarato in un’intervista al quotidiano ‘Chosun Ilbo’ l’intenzione di chiedere asilo alla Corea del Sud. Il ministero sostiene adesso che “non dovrebbero essere rimandati in un luogo dove potrebbero essere perseguitati”.