Bali, 16 nov. (Adnkronos) – “Ho appena parlato con il presidente polacco Andrzej Duda in seguito alle notizie di un attacco missilistico in Polonia. Ho ribadito la solidarietà del Regno Unito alla Polonia e ho espresso le mie condoglianze per le vittime. Rimarremo in stretto contatto e continueremo a coordinarci con i nostri alleati della NATO”. Lo scrive in un tweet il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak.