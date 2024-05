Ucraina: Syrsky, ‘truppe russe completamente impantanate a Vovchansk’

23 Maggio 2024

Kiev, 23 mag. (Adnkronos) – Le truppe russe sono “completamente impantanate” nelle battaglie di strada per la città di Vovchansk, nell’oblast di Kharkiv, dopo aver subito “perdite molto pesanti”. Lo ha detto il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi, aggiungendo che le truppe russe stanno ora schierando le loro riserve in diversi settori, ma non riescono a sostenere le operazioni di assalto attive nella regione.

La Russia è passata alla difesa attiva anche vicino al villaggio di Lyptsi, dove le sue forze stanno minando l’area circostante e colpendo le posizioni dei soldati ucraini, secondo il generale. Secondo quanto riferito, i combattimenti sono in corso in un’area forestale a nord della città di Kupiansk, nell’oblast di Kharkiv.