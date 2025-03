Ucraina: Tajani, ‘abbiamo difeso Kiev, ma mai in guerra con la Russia’

21 Marzo 2025

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Una volta raggiunta la pace, esiste per l’Italia la possibilità di tornare a parlare con la Russia. Ne è convinto il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, che, in un punto stampa prima dell’inizio del convegno, a Villa Madama, a Roma, ‘Piano d’azione per l’export italiano’, ha dichiarato: “Noi non siamo mai stati in guerra con la Russia, lo ripeto, noi abbiamo difeso l’Ucraina, ma non abbiamo mai dato l’autorizzazione a Kiev di utilizzare le armi italiane in territorio russo. Proprio perché, un conto è difendere il diritto all’indipendenza dell’Ucraina, difendere la sovranità nazionale dell’Ucraina e difendere il diritto internazionale, un altro è essere in guerra con la Russia”.

“Noi non siamo mai stati in guerra con la Russia – ha ripetuto il ministro – Abbiamo solo difeso l’Ucraina e continueremo a difenderla, quindi una volta finita la guerra, se ci saranno rapporti più positivi, saremo ben lieti di avere rapporti più positivi anche con la Federazione Russa. Ricordo che ci sono ancora 200 imprese italiane che lavorano in Russia nonostante le sanzioni e noi abbiamo il dovere di tutelarle e di proteggerle”.