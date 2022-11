Ucraina: Tajani, ‘aggressione russa mette in discussione principi carta Onu’

Novembre 29, 2022

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “L’Italia e la Ue sono chiamate a confrontarsi su sfide globali, lavoriamo per un’Italia protagonista in Europa e con l’Europa nel mondo. Il ritorno della guerra fredda nel nostro continente, con l’aggressione ingiustificabile della Russia nei confronti dell’Ucraina, è il segnale più preoccupante, perché mette in discussione i principi della Carta delle Nazioni Unite sui quali si fonda l’ordine internazionale, un ordine che abbiamo tutti interesse a difendere e di cui il processo di integrazione europea è un caposaldo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo in video alla nona edizione dell’evento italiano, in corso a Roma, sugli affari europei “How Can We Govern Europe?”.

“Le ragioni profonde della costruzione europea sono oggi più che mai attuali – ha sottolineato Tajani – Un progetto di pace, riconciliazione e benessere economico tra le nazioni emerso dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale.