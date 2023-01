Ucraina: Tajani, ‘armi da Italia? per ora si parla soltanto di sistemi di difesa’**

Gennaio 25, 2023

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “L’italia è parte integrante della Ue e della Nato e di conseguenza lavoriamo con gli alleati per difendere l’indipendenza dell’Ucraina. Il parlamento ha prolungato il decreto per cui saranno inviate armi, ma per adesso si parla soltanto di sistemi di difesa aerea”. Lo ha detto a ‘Non stop news’ su Rtl Antonio Tajani, aggiungendo che “continueremo a inviare aiuti per la popolazione e materiale elettrico e a sostenere il piano per la neutralità della centrale di Zaporizhzhia”.

“Cina, Usa, Turchia e Vaticano – ha affermato il ministro degli Esteri -possono fare un gioco da protagonisti per una soluzione positiva del conflitto. L’ingresso della Finlandia e della Svezia nella Nato non acuirebbe le tensioni”.