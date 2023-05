Ucraina: Tajani, ‘bene missione Vaticano, obiettivo resti l’integrità territoriale’

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Ci auguriamo che tutte le iniziative di pace possano far compiere passi in avanti verso una soluzione non militare del conflitto. E’ un bene che si parli di pace ed è un bene che ci siano missioni del Vaticano. Vediamo cosa farà la Cina”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, commentando l’iniziativa di Papa Francesco di affidare al cardinale Matteo Maria Zuppi la missione di pace della Santa Sede in Ucraina.

Parlando a margine del suo intervento alla Farnesina alla sessione plenaria dela IV Edizione della Conferenza globale sullo stato di attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16, Tajani ha sottolineato che “l’obiettivo è quello di raggiungere una pace giusta, che preveda l’integrità territoriale dell’Ucraina”.