Ucraina: Tajani, ‘corridoio verde non diventi mai una questione politica’

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Mi auguro che la questione del corridoio verde non diventi una questione politica. Quel corridoio non deve avere a che fare con la guerra. È un tema centrale, perché russi e ucraini trovino un punto di incontro, così come per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Sono entrambi temi che non dovrebbero entrare nella guerra. È, questa, la prima battaglia che dobbiamo vincere”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani aprendo alla Farnesina la sessione plenaria dela IV Edizione della Conferenza globale sullo stato di attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16, che mira a promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo, fornire accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.

“Riguardo a ciò che succede in Ucraina con il corridoio verde – ha aggiunto Tajani – siamo sempre in apprensione perché non sappiamo mai se questo passaggio fondamentale per il grano continuerà a funzionare. Tutto questo non fa che aggravare l’insicurezza alimentare”.