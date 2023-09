Ucraina: Tajani, ‘Italia con Kiev, con Zaporizhzhia rischiamo nuova Chernobyl’**

Settembre 20, 2023

New York, 20 set. (Adnkronos) – “La posizione del governo italiano guidato dal primo ministro Giorgia Meloni sull’aggressione russa all’Ucraina è chiara e molto nota: siamo dalla parte dell’Ucraina, un popolo invaso che lotta per difendere la propria libertà e sovranità. Tutti subiamo le conseguenze di questa guerra che come un domino ha colpito le nostre società: crisi energetica, aumento dei prezzi delle materie prime, inflazione, rifugiati. Una crescente pressione migratoria dall’Africa, in particolare verso l’Italia, aggravata dalla crisi alimentare causata dal blocco dei cereali da parte della Russia. La comunità internazionale non si è arresa di fronte a queste difficoltà, nonostante la stanchezza delle nostre opinioni pubbliche. Vogliamo una pace giusta per l’Ucraina. Solo la pace significa libertà per l’Ucraina. Volodymyr Zelenskyj e il popolo ucraino sanno che l’Italia è con loro e sarà con loro. Per loro, ma per l’Italia stessa” Così il ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani, intervenendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Palazzo di Vetro dell’Onu.

“Appoggiamo sinceramente la formula di pace in 10 punti del Presidente Zelensky”. Dunque Tajani illustra i tre punti prioritari per il governo italiano. “Primo: siamo molto preoccupati per la situazione di sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Dobbiamo appoggiare gli sforzi del direttore dell’agenzia nucleare dell’Aiea, Grossi. Il rischio è un’altra Chernobyl, si rischia più di una nuova Chernobyl”, mette in guardia. (segue)