Ucraina: Tajani, ‘lavorare per pace ma non può che essere pace giusta’**

Febbraio 19, 2023

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Un secondo anno di guerra? Io mi auguro che non sia così. Purtroppo però non vedo molti spiragli di pace. Ora aspettiamo di vedere quale sarà il progetto cinese. Contemporaneamente ci sarà un documento delle Nazioni Unite. Vediamo cosa succede. Dobbiamo lavorare per la pace ma non può che essere una pace giusta. Speriamo che la Cina convinca a Russia a sedersi a un tavolo”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Controcorrente su Rete4.

“A Monaco c’è stata una unanimità nella direzione di sostenere con grande determinazione l’Ucraina, non si può arrivare a una conclusione se non garantendo all’Ucraina di essere un paese libero”.