Ucraina: Tajani, ‘obiettivo è libertà e indipendenza contro violenza russa’

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – ”La soluzione politica è l’obiettivo finale” della crisi ucraina, dove ”l’obiettivo è la pace, la libertà e l’indipendenza dell’Ucraina”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo su RaiNews. ”L’Occidente è intervenuto per prevenire che prevalesse la violenza – ha spiegato – La Russia ha violato il diritto internazionale e le regole della convivenza civile. Se non ci fosse stato il sostegno occidentale all’Ucraina, la Russia l’avrebbe invasa con l’uso della forza e della violenza contro la democrazia”. L’Occidente, ha aggiunto, sta ”aiutando l’Ucraina a difendere la propria indipendenza e il popolo ucraino a non piegarsi alla violenza dei russi”.