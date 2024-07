Ucraina: Tajani, ‘Orban in Russia come premier Ungheria, no momento di fare visite’

5 Luglio 2024

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – Viktor Orban “va a Mosca come primo ministro ungherese, non mi sembra il momento di fare visite in Russia. Tutta l’Europa è schierata su una posizione molto chiara, noi siamo per costruire la pace ma la pace non può essere la resa dell’Ucraina. Deve essere una pace che garantisca l’integrità territoriale ucraina”. Lo ha detto il leader di Fi Antonio Tajani, a proposito della visita a Mosca del premier ungherese Viktor Orban.

“La proposta di pace di Putin – ha rimarcato il ministro degli Esteri – è falsa, non veritiera. Ben venga il dialogo ma deve essere chiaro che continueremo ad aiutare l’Ucraina”.