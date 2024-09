Ucraina: Tajani, ‘pace non può essere resa Kiev, coinvolgere Cina’

24 Settembre 2024

New York, 24 set. (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è costruire la pace e arrivare ad un cessate il fuoco: servirà una conferenza di pace, che sicuramente non potrà concludersi con la resa dell’Ucraina”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, rimarcando come, per arrivare alla pace, sia a suo avviso necessario coinvolgere anche la Cina nelle discussioni. E rimarcando come Mosca non possa pensare di “arrivare al tavolo dei negoziati, quando sarà aperto, con la soluzione della sua vittoria: quella non sarebbe una pace ma una sconfitta dell’Ucraina, che è vittima di una aggressione”, ha ricordato.