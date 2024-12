Ucraina: Tajani, ‘peacekeeping? Prematuro parlarne, prima raggiungere la pace’

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Mi sembra un dibattito un po’ prematuro. Ora intanto dobbiamo lavorare per raggiungere la pace che non è vicinissima, non diamo per scontato un risultato per il quale bisogna continuare a lavorare molto intensamente. Noi lo stiamo facendo parlando con tutti gli interlocutori sperando di poter arrivare ad una conferenza di pace durante la quale si possa raggiungere un risultato positivo. Alla conferenza di pace dovrebbero partecipare la Russia e la Cina, l’India, il Brasile, in modo che ci siano anche dei paesi che spingano Mosca a più miti consigli – ha aggiunto il vice premier – Quindi questo è importante, poi si vedrà quello che succederà dopo ma mi pare molto, molto prematuro”. Lo ha detto ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a 24 Mattino su Radio 24, rispondendo ad una domanda sulla posizione italiana sul peacekeeping in Ucraina.