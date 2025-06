Ucraina: Tajani, ‘Putin non sta dimostrando di volere pace’

10 Giugno 2025

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Putin deve dimostrare di volere la pace cosa che non sta facendo: ha un milione di militari che paga il doppio di quanto paga gli operai, ha riconvertito gran parte dell’industria in industria bellica e fare marcia indietro è complicato. E’ Putin l’aggressore, non è l’aggredito. Detto questo noi non siamo in guerra con la Russia”. Lo dice il vicepremier Antonio Tajani alla Camera.