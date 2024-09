Ucraina: Tajani, ‘riunione Biden-Starmer su uso missili ‘interlocutoria”

14 Settembre 2024

Cagliari, 14 set. (Adnkronos) – “La riunione di ieri è stata un interlocutoria”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale azzurro Antonio Tajani, riferendosi all’incontro alla Casa Bianca fra il presidente americano Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer, durante la quale i due leader hanno parlato, fra l’altro, della possibilità di autorizzare Kiev all’uso dei missili occidentali a lungo raggio per colpire in profondità il territorio russo.

“Io credo invece che dobbiamo lavorare per andare avanti nella direzione di un tavolo per la pace – ha aggiunto Tajani, parlando al T Hotel di Cagliari – e una conferenza come quella che si è svolta in Svizzera, un paio di mesi fa, con la partecipazione anche della Russia e della Cina. Ovviamente la Russia non può arrivare con la soluzione della resa dell’Ucraina: la pace è un’altra cosa, la pace deve essere una pace giusta che garantisca l’indipendenza dell’Ucraina”.