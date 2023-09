Ucraina: Tass, ‘Erdogan e Putin valuteranno accordo sul grano secondo i nuovi termini Onu’

Settembre 4, 2023

Mosca, 4 set. (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan intende discutere con il presidente russo Vladimir Putin la fattibilità dell’accordo sul grano secondo i nuovi termini delle Nazioni Unite. Lo ha detto alla Tass una fonte politica di Ankara, precisando che “sicuramente, i prossimi colloqui a Sochi si concentreranno principalmente sulla fattibilità del precedente accordo sui cereali. I due leader valuteranno attentamente le nuove proposte che sono state elaborate dalle Nazioni Unite con la partecipazione della Turchia”.

Ieri il quotidiano Sabah ha riferito che il nuovo pacchetto di proposte dell’Onu prevede l’avvio di negoziati per l’eliminazione delle restrizioni sui produttori alimentari russi, i cui beni sono stati congelati in Europa. Oltre a ciò, le Nazioni Unite suggeriscono che vengano adottate misure per valutare i danni arrecati alle condutture dell’ammoniaca. Tra le ultime proposte delle Nazioni Unite figura anche il ricollegamento della Banca agricola russa (Rosselkhozbank) allo Swift.

Putin ed Erdogan potrebbero inoltre discutere delle forniture di gas naturale russo. “Oltre all’accordo sul grano, che sarà una priorità nell’incontro Erdogan-Putin, si potrà discutere della fornitura di gas naturale russo all’Europa attraverso la Turchia. La questione non è meno importante, si tratta di creare un hub di gas naturale sul suolo turco”, ha aggiunto la fonte.