Ucraina: Tokyo, ‘guerra sarà lunga, G7 sia unito nel sostegno a Kiev’

Maggio 17, 2023

Tokyo, 17 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il primo ministro del Giappone Fumio Kishida ha affermato che la guerra in Ucraina sarà lunga e ha chiesto ai leader del G7, che si incontreranno questo fine settimana nella città di Hiroshima, “unità nel sostenere Kiev”. In un’intervista al canale televisivo giapponese NHK, Kishida ha detto di temere che “la situazione in Ucraina si impantani. Penso che il G7 debba mostrare forza e solidarietà nei confronti dell’Ucraina”.

“Penso che sia importante lanciare questo segnale durante il vertice del G7”, ha aggiunto il premier nipponico, che ha ribadito che il vertice è un “evento significativo” in cui i leader mondiali “si incontreranno per discutere di pace e stabilità, oltre che di crisi internazionali su larga scala, come quelle energetiche e alimentari”. Ha anche sottolineato che, “poiché la comunità internazionale si trova di fronte a un punto di svolta, penso che non ci sia posto migliore di Hiroshima per tenere il meeting”.