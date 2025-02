Ucraina, tre anni fa invasa dalla Russia: leader Ue a Kiev

24 Febbraio 2025

Kiev, 24 feb. (Adnkronos/Afp) – I capi di Stato e di governo dell’Unione europea sono arrivati a Kiev per il terzo anniversario dell’invasione russa del febbraio 2022, in segno di solidarietà nel contesto della frattura tra l’Ucraina e il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

A Kiev sono arrivati la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “Siamo a Kiev oggi perché l’Ucraina è l’Europa. In questa lotta per la sopravvivenza, non è solo il destino dell’Ucraina ad essere in gioco. È il destino dell’Europa”, ha scritto la von der Leyen sui social media arrivando nella capitale ucraina.

A Kiev anche il primo ministro canadese Justin Trudeau: “Davvero felice di essere qui”, ha detto, mentre scendeva dal treno, ad Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale ucraino.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricordato i tre anni di “resistenza” ed “eroismo” nell’anniversario dell’invasione russa del 2022. “Tre anni di resistenza. Tre anni di gratitudine. Tre anni di eroismo assoluto degli ucraini”, ha scritto Zelensky in un post sui social media, aggiungendo: “Ringrazio tutti coloro che li difendono e li sostengono”.

Volodymyr Zelensky potrebbe lasciare la presidenza in cambio della “pace in Ucraina o dell’ingresso” del Paese “nella Nato”. Lo ha detto esplicitamente lo stesso presidente ucraino. Alla domanda se sarebbe disposto a lasciare la presidenza, come sollecitato anche da Donald Trump, che ha chiesto nuove elezioni, in cambio della pace, Zelensky ha risposto: “Sì, sarei felice, se fosse per la pace in Ucraina”. E poi ha aggiunto: “Se serve che io lascio il mio posto, sono pronto a farlo, e posso farlo anche in cambio dell’adesione dell’Ucraina alla Nato”.

La causa di Zelensky verrà perorata a Washington nelle prossime ore da due ambasciatori d’eccezione, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer. “Dopo le discussioni degli ultimi giorni con i colleghi e gli alleati europei, siamo impegnati a garantire che la pace ritorni in Ucraina in modo giusto, solido e duraturo e che la sicurezza degli europei sia rafforzata durante tutti i futuri negoziati”, dice Macron.

Un attacco di droni ucraini ha innescato un incendio in una raffineria di petrolio in Russia durante la notte. Lo riportano i media russi. Kiev ha colpito diversi siti energetici russi con attacchi a lungo raggio con droni, sostenendo che si tratti di una rappresaglia per gli attacchi missilistici di Mosca che hanno paralizzato la rete energetica ucraina e interrotto l’erogazione di energia a milioni di persone in vari momenti del conflitto durato tre anni.

Il governatore della regione russa di Ryazan, Pavel Malkov, ha affermato su Telegram che “è scoppiato un incendio sull’area di un’azienda a causa della caduta di detriti” dopo l’abbattimento dei droni. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 22 droni ucraini durante la notte, di cui due nella regione di Ryazan, a sud-est di Mosca.

Alcuni account Telegram, tra cui il canale Baza, vicino alle forze di sicurezza russe, hanno affermato che l’incendio è divampato in una raffineria di petrolio. I media locali hanno riferito che si tratta della terza volta che il sito, di proprietà del colosso petrolifero russo Rosneft, viene colpito quest’anno.