Ucraina: Tripodi, ‘mai cessare ricerca soluzione diplomatica’

Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Il presidente Berlusconi è da sempre ambasciatore di pace ed è da irresponsabili strumentalizzare le sue parole, che nascono dalla preoccupazione per un conflitto che si sta rivelando sempre più acceso e pericoloso. L’Ucraina va difesa e su questo non c’è mai stato alcun dubbio, come Forza Italia ha sempre dimostrato, con i suoi voti in Parlamento ed un sostegno convinto alla linea del Governo. Ma va anche protetta l’intera comunità internazionale da un’escalation della guerra che potrebbe essere inevitabile, se ci si limita solo all’invio di armi. Quanto sta accadendo, rischia di condannare alla distruzione la stessa Ucraina. Per questo, non bisogna mai cessare la ricerca di una soluzione diplomatica, possibile solo con senso di responsabilità da parte di tutti”. Lo afferma la sottosegretaria gli Esteri Maria Tripodi, di Forza Italia.

“In questo modo -aggiunge- si aprirebbe una fase nuova che potrebbe portare ad un piano Marshall, che aiuti le popolazioni alla ricostruzione. È grave e preoccupante che le opposizioni, in modo vergognoso, alterino il senso delle parole del presidente Berlusconi, nel disperato tentativo di arginare la sconfitta elettorale alla quale stanno andando incontro”.