Ucraina: Trudeau, ‘nella Nato quando ci sono condizioni, chiaro percorso adesione’**

Vilnius, 11 lug. – (Adnkronos) – ‘So che non è posizione unanime, confido che ci arriveremo’ I canadesi “sono assolutamente saldi nel sostegno all’Ucraina, anche sull’accogliere Kiev nella Nato, quando le condizioni lo permetteranno”. Lo dice il premier canadese Justin Trudeau, durante un dibattito pubblico alla Litexpo di Vilnius, prima del summit della Nato. “E’ quello che ho detto al presidente Volodymyr Zelensky a Kiev qualche settimana fa – continua – ed è quello di cui certamente parleremo qui: so che non è una posizione che raccoglie l’unanimità” tra gli alleati, “ma so anche che ci sono state molte discussioni di sostanza per arrivare ad un punto in cui ci sia un chiaro percorso per l’Ucraina” verso la Nato. “Perché gli ucraini, mentre combattono – prosegue Trudeau – si chiedono: ‘Ok, come finisce?’ e noi dobbiamo assicurarci che tutto questo non riparta di nuovo, che anche se ci fermiamo ora, tra quattro anni una Russia riarmata ci riprovi”. Per questo, occorre “assicurarsi che ci sia un percorso chiaro verso la Nato. E sono piuttosto fiducioso che ci arriveremo, in questo incontro: daremo un chiaro sostegno agli ucraini, in modo che sappiano che c’è luce in fondo al tunnel”, conclude.