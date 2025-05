Ucraina: Trump, ‘ai negoziati in Turchia andrà Rubio’**

13 Maggio 2025

Washington, 13 mag. (Adnkronos/Afp) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il segretario di Stato Marco Rubio parteciperà ai negoziati sulla guerra in Ucraina in Turchia. “I colloqui si terranno in Turchia in settimana, probabilmente giovedì, e potrebbero dare ottimi risultati”, ha detto Trump parlando a Riad e aggiungendo che “Marco andrà lì”.