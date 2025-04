Ucraina: Trump, ‘Kiev e Mosca molto vicini ad accordo’

26 Aprile 2025

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – L’Ucraina e la Russia “sono molto vicine a un accordo” per porre fine alla guerra. Lo ha scritto su Truth Social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Sono molto vicini a un accordo e le due parti dovrebbero ora incontrarsi, ad altissimo livello, per ‘concluderlo’. La maggior parte dei punti principali è stata concordata”, ha dichiarato Trump nel post. “Fermate lo spargimento di sangue, ora. Saremo ovunque sia necessario per contribuire a porre fine a questa guerra crudele e insensata!”, ha aggiunto.