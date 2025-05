Ucraina: Trump, ‘potrei andare a Istanbul domani se negoziati progrediscono’

15 Maggio 2025

Doha, 15 mag. (Adnkronos/Afp) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che potrebbe ancora recarsi in Turchia se i primi colloqui di pace diretti tra Russia e Ucraina dovessero progredire. “Sapete, se succedesse qualcosa, andrei venerdì”, ha detto Trump in Qatar, mentre una delegazione russa arrivava a Istanbul per i colloqui senza il presidente Vladimir Putin.