Ucraina, Trump: “Putin impazzito. Zelensky? Tutto ciò che esce dalla sua bocca crea problemi”

26 Maggio 2025

Washington, 26 mag. (Adnkronos) – Nuovo, duro affondo di Donald Trump contro Vladimir Putin e poi contro Volodymyr Zelensky. “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma gli è successo qualcosa – scrive nella notte in un post su Truth, commentando gli ultimi attacchi – È diventato assolutamente pazzo! Sta uccidendo inutilmente molte persone, e non parlo solo di soldati. Missili e droni vengono sparati sulle città dell’Ucraina, senza alcun motivo”. Poi, il presidente americano continua: “Ho sempre detto che vuole TUTTA l’Ucraina, non solo una parte, e forse si sta rivelando giusto, ma se lo fa, porterà alla caduta della Russia!”.

Quindi l’attacco al presidente ucraino, che ieri aveva denunciato il silenzio americano sugli attacchi, sostenendo che “incoraggia” la Russia. “Il presidente Zelensky non sta facendo un favore al suo Paese parlando come fa. Tutto ciò che esce dalla sua bocca causa problemi, non mi piace, ed è meglio che smetta”, intima Trump. Che poi conclude ribadendo: “Questa è una guerra che non sarebbe mai iniziata se io fossi stato presidente. Questa è la guerra di Zelensky, Putin e Biden, non di ‘Trump’, io sto solo aiutando a spegnere i grandi e brutti incendi che sono stati appiccati per grave incompetenza e odio”.