Ucraina, Trump: “Un giorno potrebbe essere russa”

11 Febbraio 2025

Washington, 11 feb. (Adnkronos/Afp) – “Un giorno” l’Ucraina “potrebbe essere russa”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista a Fox News. “Potrebbero raggiungere un accordo, potrebbero non farlo – ha affermato a pochi giorni dal terzo anniversario dall’inizio del conflitto innescato dall’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina – Potrebbero essere russi un giorno o potrebbero non esserlo”.

E ha anche detto di aver chiesto all’Ucraina, di aver “detto loro che voglio l’equivalente, circa 500 miliardi di dollari di terre rare”. “Sostanzialmente hanno acconsentito”, ha aggiunto.

Trump ha poi confermato che l’inviato per l’Ucraina, Keith Kellogg, sarà presto a Kiev. Arriverà il 20 febbraio nella capitale ucraina, ha detto ieri all’agenzia Afp una fonte dell’ufficio del Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. E un portavoce di quest’ultimo, Sergiy Nikiforov, ha detto all’agenzia che Zelensky incontrerà venerdì il vice presidente degli Stati Uniti, JD Vance, a margine della Conferenza di Monaco.

“Investite qui”. E’ stato l’appello esplicito rivolto nei giorni scorsi dal presidente ucraino Zelensky agli alleati, percorrendo la strada aperta da Trump il quale aveva chiesto esplicitamente “terre rare”, le enormi risorse del sottosuolo determinanti per settori nevralgici dell’economia, in cambio di aiuti militari.