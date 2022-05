Ucraina: Turchia blocca avvio colloqui adesione Nato di Finlandia e Svezia**

Maggio 18, 2022

Roma, 18 mag. (Adnkronos/Dpa) – La Turchia ha bloccato l’avvio dei colloqui di adesione alla Nato per Finlandia e Svezia. Lo hanno confermato oggi fonti Nato all’agenzia di stampa Dpa, secondo cui il Consiglio nordatlantico non ha dunque potuto prendere la decisione, come previsto, di avviare il processo di adesione. La Svezia e la Finlandia hanno presentato oggi formalmente le domande Nato al segretario generale Jens Stoltenberg.

“La Turchia non può accettare una proposta di allargamento che comprometterebbe la stessa sicurezza della Nato” ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, riferendosi alle sue accuse alla Svezia e al presunto sostegno della Finlandia al terrorismo.