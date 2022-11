Novembre 23, 2022

Kiev, 23 nov. (Adnkronos) – La Turchia ha consegnato i sistemi di razzi a lancio multiplo TLRG-230 all’Ucraina. Lo ha reso noto l’agenzia ucraina Unian, pubblicando su Telegram “il primo utilizzo videoregistrato dell’Mlrs turco in Ucraina”.

L’agenzia, citando il portale The Oryx , ha riferito di non essere a conoscenza del numero esatto di lanciatori e di missili arrivati dalla Turchia. L’Mlrs turco può lavorare in tandem con i droni Bayraktar TB2.