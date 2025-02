Ucraina: Tusk, ‘se Ue non spende ora per la difesa, spenderà 10 volte di più’

17 Febbraio 2025

Varsavia, 17 feb. (Adnkronos) – “Se noi europei non spendiamo molto per la difesa adesso, saremo costretti a spendere 10 volte di più se non impediamo una guerra più ampia”. Lo ha scritto sui social il premier polacco Donald Tusk. “Come primo ministro polacco – ha aggiunto – ho il diritto di dirlo forte e chiaro, dato che la Polonia spende già quasi il 5% del suo pil per la difesa. E continueremo a farlo”.