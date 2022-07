Luglio 14, 2022

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Sale a 21 il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico a Vinnytsia”. Lo riporta il canale informativo Suspilne, che cita le parole del vice capo dell’ufficio del presidente ucraino Kyrylo Tymoshenko. “Più di 50 persone – ricorda Tymoshenko – sono state ricoverate in ospedale, e più di 30 di loro sono ricoverate in gravi condizioni. Sul posto sono in corso le ricerche di oltre 40 persone, i soccorritori riferiscono di aver perso ogni contatto con loro”.