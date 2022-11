Ucraina: Ukrenergo, ‘interruzioni corrente in tutto il Paese per 24 ore’

Novembre 23, 2022

Kiev, 23 nov. (Adnkronos) – La compagnia energetica nazionale ucraina Ukrenergo ha annunciato questo pomeriggio che le interruzioni di corrente di emergenza continueranno in tutte le regioni del Pese per le prossime 24 ore.

“L’attacco missilistico è ancora in corso – ha comunicato la società – ma le infrastrutture energetiche sono già state colpite. Arresti di emergenza si verificano in tutte le regioni. Questo è un passaggio necessario per proteggere le reti elettriche da ulteriori incidenti tecnologici e supportare il funzionamento del sistema elettrico”.

“Le squadre di riparazione, insieme alle unità del Servizio di emergenza statale – ha aggiunto Ukrenergo – inizieranno la riparazione dei danni immediatamente dopo la fine dell’allerta aerea. Ma a causa del gelo e della pioggia in alcune regioni, i lavori di emergenza per il recupero delle strutture danneggiate dai razzi potrebbero durare più a lungo”.