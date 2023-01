Ucraina: Ukrenergo, ‘sistema elettrico sotto controllo nonostante attacchi’

Gennaio 2, 2023

Kiev, 2 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’operatore energetico statale ucraino Ukrenergo ha reso noto che il sistema elettrico del paese è “completamente sotto controllo” nonostante gli attacchi dell’esercito russo. In un messaggio su Facebook, l’azienda dell’elettricità ha dichiarato che “sfortunatamente alcuni danni sono stati fatti e che le infrastrutture energetiche sono state colpite per mezzo di droni”.

Ukrenergo ha spiegato che sono stati decisi una serie di limiti sui consumi energetici per evitare incidenti legati all’approvvigionamento e ha avvertito che la situazione continua ad essere particolarmente delicata a kyiv, dove continuano a verificarsi i black out. L’azienda ha sottolineato che continua a svolgere lavori per garantire l’approvvigionamento di energia a tutti gli abitanti dopo gli ultimi bombardamenti.