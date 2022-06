Ucraina: Unterberger, ‘Putin a tavolo negoziale solo aiutando resistenza’

Giugno 21, 2022

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Senza l’invio di armi non si arriverebbe alla pace ma alla capitolazione dell’Ucraina e alla vittoria della prevaricazione. Tutta questa discussione è semplicemente nociva. La questione non è nell’invio delle armi, anche perché l’Italia ne manda meno della Lettonia. Il problema è che tutti i tentativi di mediazione sono falliti perché Putin non ha intenzione di fermarsi. L’unico modo per portarlo a un tavolo è aiutare la resistenza ucraina ed impedire che altri Paesi diventino vittime del suo folle disegno imperialista”. Lo ha affermato Julia Unterberger, capogruppo delle Autonomie, nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

“Dovremmo tutti capire -ha aggiunto- che la posta in gioco non sono i sondaggi o le prossime elezioni, ma la difesa dei valori e della civiltà europea. È significativo che chi indossa la maglietta della pace dopo aver detto per una vita di voler armare benzinai e farmacisti, non raccolga consensi. Il Paese chiede alla politica coerenza tra le parole e le azioni e un Governo che agisce in base alle convinzioni e non alle convenienze. Draghi vada avanti su questa linea. Da noi autonomisti il massimo e più convinto sostegno”.