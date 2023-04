Ucraina: Urso, ‘piano per ricostruzione da subito per ripresa attività economiche’

Aprile 26, 2023

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Serve un piano per organizzare la ricostruzione” dell’Ucraina, “che parte già subito, perché già subito dobbiamo fare di più e meglio nel sostegno umanitario e in alcune attività economiche necessarie per produrre, ad esempio, le macchine agricole e per lo sminamento dei campi che servono per la raccolta”. Lo spiega il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di ‘Radio Anch’io’.

“I soldi per la ricostruzione – aggiunge Urso – già in parte li ha messi l’Unione europea. Tutta la comunità internazionale è mobilitata e coinvolta” e “tra poche settimane si riuniranno tutti i donatori a Londra per mettere a punto un piano finanziario che ammonterà, secondo alcuni, a oltre 400 miliardi”.

Quanto alla conferenza sulla ricostruzione in programma oggi a Roma, Urso ricorda come “siano già state fatte in Francia e in Germania, noi abbiamo dovere e interesse a fare altrettanto e anche meglio”. Un meeting “doveroso, nell’interesse del nostro Paese e delle nostre imprese”, conclude.